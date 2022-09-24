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Mersin'i alarma geçiren 'hava saldırısı' sireni! Gerçek çok farklı çıktı

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#Siren#Hava Saldırısı#Mersin
Mersini alarma geçiren hava saldırısı sireni Gerçek çok farklı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 14:53

Mersin'de AFAD İkaz ve Alarm Sistemi Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı kentte tedirginliğe neden oldu.

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Kent genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı.

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HOPARLÖRDEN ANONS YAPILDI

Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği’nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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#Siren#Hava Saldırısı#Mersin

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