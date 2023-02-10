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Mersin'e getirilen 8 bin 290 yaralıdan 5 bin 819'u taburcu oldu

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#Mersin#AFAD#Deprem
Mersine getirilen 8 bin 290 yaralıdan 5 bin 819u taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 16:15

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaralanıp kara, deniz ve hava yolu ile tedavi için Mersin'e getirilen 8 bin 290 yaralıdan 5 bin 819'u taburcu edildi. Yaralılardan 375'inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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Depremin vurduğu kentlerden Mersin'e 8 bin 290 yaralı getirildi. Yaralılardan 5 bin 819'u taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, 375'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Hatay'da 17 saat sonra enkazdan çıkarılan Reşit Yıldırım'ın (37) da tedavisi sürüyor.

Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan belediye personeli Reşit Yıldırım, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bölgedeki Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesi çalışanları tarafından göçükten çıkartılan Yıldırım, "Depreme 3 arkadaşımla evdeyken yakalandık. 4 katlı apartmanın en üst katında kalıyorduk. Yatak odamdaydım. Hemen hayat üçgeni kurmaya çalıştım. Yaklaşık 16-17 saat göçük altında kaldım. Kardeşimin yer göstermesi ile kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkartıldım. Tüm sağlık personelinin büyük bir özverisi var. Sürekli güler yüzle bize moral vermeye çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Mersine getirilen 8 bin 290 yaralıdan 5 bin 819u taburcu oldu

Deprem bölgesinden gelerek oğluna refakat eden anne Nurten Yıldırım (61) ise, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok şükür oğlum sağ salim enkaz altından çıkartıldı" diye konuştu. (DHA)

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#Mersin#AFAD#Deprem

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