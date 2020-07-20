Mersin’den Kıbrıs’a 90 km kulaç

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’de anılırken etkinliklerden biri de Mersin’den alınan bayrağın sporcular tarafından yüzerek Kıbrıs’a götürülmesiydi. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü’nün ‘Kulaçlar Barış için Kıbrıs’a’ adını verdiği organizasyonda KKTC ve Türkiye’den milli yüzücülerin yanı sıra, sportif ve renkli kişiliğiyle tanınan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen (61) de yer aldı. Altı kişilik ekip dün sabah Mersin’in Anamur ilçesinden Kıbrıs’a doğru kulaç atmaya başladı. Parkurun ilk durağında, teknede ulaştığımız Tüzmen şunları söyledi: “Her sporcu bir saat yüzdükten sonra bayrağı diğerine devredecek. 6 kişiyiz her birimiz ortalama 8 saat yüzmüş olacağız. Arkadaşların hepsi profesyonel, hepsi rekortmen. Bayrağımızı kulaçlarımızla Kıbrıs’a taşıyoruz.

Kıbrıs’ın ekonomik, ticari ve sportif aktivitelerini dünyaya duyurmak amacımız. İnşallah yarın (bugün) sabah bayrakları Kuzey Kıbrıs’ta teslim edeceğiz.

KÖPEKBALIKLARINA KARŞI MANYETİK BİLEKLİK

Şu anda üzerinden geçtiğimiz yerde 3 trilyon metreküp doğalgaz; 1,5 milyar varil petrol var. Bu Türkiye’nin ihtiyacını yüzlerce yıl karşılayacak potansiyel. Bu potansiyele de dikkat çekmek için buradayız. Köpekbalıkları için de manyetik bileklikler var. Tehlike teşkil ettiklerini düşünmüyoruz.”

LAKABI ACTION MAN

Kürşad Tüzmen bakanlığı döneminde sporcu kimliğiyle öne çıktı. Aktif siyaseti bıraktıktan sonra bir süre kanser tedavisi gördü. Tüzmen bakanlığı döneminde de sportif kişiliğinden dolayı ‘Action Man’ olarak adlandırılıyordu.

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK EDİYOR

Takımda Tüzmen’le birlikte dünya şampiyonu Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Manş Denizi’nde double yapan ilk sporcu Faruk İlgüy, Manş Denizi’ni geçen ilk KKTC’li sporcu Osman Akkuş ile öğretim üyesi Kubilay Çimen var. Sahil Güvenlik botları da yüzücülere eşlik ediyor.