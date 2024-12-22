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Mersin'deki "Zincir" operasyonunda 114 şüpheli yakalanandı

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#Mersin#Polis#Operasyon
Mersindeki Zincir operasyonunda 114 şüpheli yakalanandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 09:33

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda gözaltına alınan 114 zanlı adliyeye sevk edildi. Operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, Reşat altını, 64 tam, 11 yarım, 63 çeyrek altın da ele geçirildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 114 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

OPERASYON

İçişleri Bakanlığınca, 19 Aralık'ta Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Mersindeki Zincir operasyonunda 114 şüpheli yakalanandı

Mersin Emniyet Müdürlüğünce detayları açıklanan operasyon kapsamında Mersin Uluslararası Limanı'nda faaliyet gösteren görevlilerin iş sahiplerinden rüşvet aldıklarının belirlenmesinin ardından teknik ve fiziki takip sonucu gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük bulunmayan işlemlerden sabit ücret, usulsüzlük halinde işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığının tespit edildiği belirtilmişti.
Mersindeki Zincir operasyonunda 114 şüpheli yakalanandı

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Gözaltına altına alınanların arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, Reşat altını, 64 tam, 11 yarım, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği bilgisine yer verilmişti.

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#Mersin#Polis#Operasyon

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