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Mersin'deki tepki çeken halay görüntüsüne 10 tutuklama

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#Mersin#Terör#Halay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:09

Mersin'de sahil kenarında terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti. Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ HEDEF ALAN HİÇBİR GİRİŞİME ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını paylaştı.

Mersindeki tepki çeken halay görüntüsüne 10 tutuklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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#Mersin#Terör#Halay

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