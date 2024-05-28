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Mersin'deki skandal olay: Tavuğa tecavüz etmişti! Şüpheli tutuklandı

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#Mersin#Tavuk#Cinsel İstismar
Mersindeki skandal olay: Tavuğa tecavüz etmişti Şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 11:59

Mersin'in Toroslar ilçesinde tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.S., "Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Merkez Toroslar ilçesinde, bir kişi tavuğa cinsel istismarda bulunurken görüntülendi. Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., "Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HALUK LEVENT'TEN ÇAĞRI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak “Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşa'daki çiftlikte ameliyata alabiliriz” ifadelerini kullandı.

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#Mersin#Tavuk#Cinsel İstismar

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