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Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 22 şüpheliden 1'ine tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Polisevi#Terör Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 10:04

Mersin'in Mezitli ilçesinde, polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı, 2'si de öldü.

Bölgede bulunan bomba düzeneği, uzman polislerce imha edildi. Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Mersindeki polisevi saldırısıyla ilgili 22 şüpheliden 1ine tutuklama

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Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan 1 kadının tedavisi sürüyor. Patlama sırasında yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

22 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Olayın ardından teyakkuza geçen polis, kimliği tespit edilen teröristlerden 'Zozan Tolan' kod adlı PKK'lı Dilşah Ercan ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., çıkarıldığı hakimlikçe 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Mersindeki polisevi saldırısıyla ilgili 22 şüpheliden 1ine tutuklama

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#Mersin#Polisevi#Terör Saldırısı

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