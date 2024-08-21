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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Erdemli#Orman Yangını
Mersindeki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 05:29

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında gece saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Yangın, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı.

Mersindeki orman yangını kontrol altına alındı

Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Mersindeki orman yangını kontrol altına alındı

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#Mersin#Erdemli#Orman Yangını

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