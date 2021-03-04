Mersin'deki Onkoloji Hastanesi bölgedeki eksiği kapatacak

MEÜ Tıp Fakültesi bünyesinde temeli 2018’de atılan Onkoloji Hastanesi, 6 ay önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla hizmete açıldı. 14 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan hastane 126 yatak ile hizmet veriyor. İçerisinde 60 kişilik kemoterapi ünitesi de yer alan hastanede kemik iliği nakli tedavisi yapılacak. Bölgede ilk olacak tedavi ile hastaların il dışına gidip tedavi olmaları önlenecek ve yerinde sağlık hizmeti verilecek.



Fiziki alt yapısı hazır olan bölüm için Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat beklendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "İlik nakli hizmeti ile bölgemizde önemli bir eksiklik giderilecek. İlik nakli tedavisi için başka illere gitmek zorunda kalan hastalarımız kendi illerinde hizmet alacak. Aynı zamanda başka illerden de tedavi olmaya gelecek hastalarımızı ağırlayacağız" dedi.



‘BÖLGEDE BİR İLK’



Kemik iliği nakli bölümünde alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Çamsarı, şöyle konuştu:



"Personellerimizin de eğitimlerini tamamladık. Yakın bir zamanda gerekli ruhsat ve başvuru işlemlerinin ardından kemik iliği birimimizi açacağız. Bu bölgede de ciddi bir eksikliği giderecek. Bu hizmeti verecek ilk hastane biz olacağız. Bölgede kemik iliği nakli ile ilgili ciddi bir ihtiyaç var, bunu biliyoruz. Mersin’de ilçeler dağınık ve uzak mesafede. Ulaşımda sıkıntı yaşıyorlar. Bir de il dışına çıkma durumunda mağduriyeti daha da artıyor. Amacımız hastalarımızın geri dönmeden tedavilerini tamamlamak. Almanya’dan bir hocamızın katkısı ile bir de misafirhane açtık. Özellikle çocuklu ailelerin konaklaması için önemli bir fırsat oldu bizim için.”