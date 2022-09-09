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Mersin'deki küle dönen bölge görüntülendi

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#Mersin#Orman#Yangın
Mersindeki küle dönen bölge görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 10:49

Mersin'de önceki gün çıkan havadan ve karadan süren 29 saat müdahalenin ardından kontrol altına alınıp söndürülen bin 500 hektar alanın zara gördüğü yangın da küle dönen bölge havadan görüntülendi. Yangının başlangıç noktası Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'ne enerji verilirken, vatandaşlar da evlerine döndü.

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Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde önceki sabah çıkan orman yangını 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 29 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmaları bugün sabaha kadar sürdü. Çalışmalar kapsamında tamamen yangının söndürüldüğü Büyükeceli Mahallesi'ne enerji verilirken vatandaşlarda evlerine döndü.

Metruk bir bina ile bazı ev eklentilerinin zarar gördüğü yangından etkilenen 25 kişiden 17'si hastanelerden taburcu edilirken 8'inin tedavisinin ise sürdüğü 1'inin durumumun ağır olduğu belirtildi.

Devletin tüm imkanları ile bölgeye geldiğini aktaran vatandaşlar, kendilerinin geçim kaynağı olan bahçe ve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek destek verilmesini istedi.

Mersindeki küle dönen bölge görüntülendi

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#Mersin#Orman#Yangın

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