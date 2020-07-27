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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Mersin'deki kazada şehit olan Kerim Arslan'ın babaevinde yas

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Mersin'deki kazada şehit olan Kerim Arslan'ın babaevinde yas
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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Piyade Er Kerim Arslan'ın (21) acı haberi, Konya'da oturan ailesine ulaştı.

Şehit Piyade Er Kerim Arslan'ın acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.

Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.

 

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