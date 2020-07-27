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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Mersin'deki kazada Mustafa Dağlı şehit oldu

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Mersin'deki kazada Mustafa Dağlı şehit oldu
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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı'nın acı haberi, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Er Mustafa Dağlı'nın şehit olduğu haberini Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Müftü Ali Can verdi.

Acı haberi alan şehidin kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye ile babası Ali Dağlı'nın ise haberi alır almaz kazanın yaşandığı Mut ilçesine gittiği belirtildi. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Şehit Er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, törenin ardından ilçeye getirilecek.

Mersindeki kazada Mustafa Dağlı şehit oldu

 

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