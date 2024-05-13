Mersin’deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülen çalışmalar sonucunda; jandarma ekipleri, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli H.K.K.'nın Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde olduğunu saptadı. İhraç edilmiş eski kamu görevlisi olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonyla gözaltına aldı. Örgüt üyesi H.K.K., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.