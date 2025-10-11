×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'deki feci kazada can kaybı 5'e çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Mersin Trafik Kazası#Erdemli Kazası
Mersindeki feci kazada can kaybı 5e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 14:02

Mersin'de yaşanan trafik kazası sonrası ağır yaralanan Ümmü Demir, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Haberin Devamı

Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümmü Demir de dün hayatını kaybetti. Ümmü Demir'in cenazesi Erdemli'nin Alata Mezarlığında toprağa verildi. Böylece kazadaki ölü sayısı 5'e yükseldi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Mersin Trafik Kazası#Erdemli Kazası

BAKMADAN GEÇME!