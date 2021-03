Mersin'deki akılalmaz olayda ifadesi kan dondurdu 'Kapıyı açıp atlamak istedim'

Olay, 13 Mart'ta merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. Patronu O.A., yetiştiremediği bir iş olduğunu söyleyip çağırınca, H.C. iş yerine gitti. İş bitiminin ardından O.A., ortalığı toplaması için H.C.'yi mutfağa çağırdı. H.C. mutfaktaki bulaşıkları toplarken, iddiaya göre arkasından yaklaşan O.A. saçından çekip öpmeye kalkıştı. H.C. karşı koyarken, O.A. bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı. H.C., yere yatırıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.A.'nın, bir yandan da bağırmaması için ağzını kapattığını, bu nedenle nefes almakta zorluk çekmesi üzerine saldırısına son verdiğini iddia etti. H.C., olayın ardından karakola giderek O.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



'KAPIYI AÇIP ATLAMAK İSTEDİM'



İşe başladıktan 14 gün sonra olayın yaşandığını belirten H.C., şöyle konuştu:



"Olay günü bana Gaziantep'ten iş aldığımızı söyleyip hazır olmamı söyledi. 19.30 gibi gelip beni aldı. Normalde hemen yola çıkacağımızı sanıyordum ama eksikler olduğunu belirtti. Bu nedenle iş yerine gittik. Ofise gidince bilgisayarda yaptığı tüm işlerin yok olduğunu, baştan yapması gerektiğini söyledi. Gece 01.30'a kadar çalışıp silindiğini söylediği işi yetiştirmeye çalıştık. İşin bitmesinin ardından beni ortalığı toplamam için mutfağa çağırdı. Arkadan yaklaştı ve saçımı kenara doğru çekip öpmeye çalıştı. Ben de buna tepki gösterdim. İtip bağırmaya çalıştım, o anda cebinden maket bıçağı çıkartıp boğazıma dayadı. Bağırırsam beni öldüreceğini söyledi. Beni mutfak tarafına doğru çekti. Bırakması için yalvarmaya başladım. Sakinleştirmeye çalıştım. Kaçmaya çalıştım, beni yere yatırarak ağzımı kapattı. Taytımı çıkartmaya çalıştı o an da fenalaştım. Bunun üzerine beni ayağa kaldırdı. Maket bıçağını aldım elinden. Sakinleşip içeriye geçtiğinde elimdeki bıçağı dolabın altına attım. Olaydan sonra beni arabasıyla Gözne yoluna doğru kaçırmaya çalıştı. Kaçırdığını fark edince, kapıyı açıp atlamak istedim. Bunun üzerine 'tamam seni eve bırakacağım' dedi. Geri döndük ancak bu defa evimin olduğu sokağa dönmedi, yola devam etti. Işıklarda durduğu an kapıyı açarak eve kaçtım. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum."



'ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM'



Kendisini öldürmemesi için patronuna yalvardığını kaydeden H.C., "Bir insana sizi öldürmemeniz için yalvarmak çok kötü bir durum. Ben o adama saatlerce bana bir şey yapmaması için yalvardım. Elinden kurtulduğuna hala şaşırıyorum. Ben o gün öleceğimi düşündüm. Şu an hayatta olmayabilirdim. Bu adamın böyle bir olaydan sonra dışarıda gezmemesi lazım. Ben yaşadım başkaları da yaşamasın" ifadesini kullandı.



'YERİ DIŞARI DEĞİL CEZAEVİ'



H.C.'nin avukatı Burcu Altıparmak da davanın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Müvekkilim cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve yaralama suçlarına maruz kalmış durumda. Bununla ilgili savcılığa şikayette bulunuldu. Bu aynı zamanda birçok suçtan sabıkası olan bir kişi. Hala dışarıda gezmekte. Bu şahsın yeri dışarı değil cezaevi olmalı" diye konuştu.

