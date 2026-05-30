Mersin’de zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

#Mersin#Mut#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 00:54

MERSİN’in Mut İlçesinde bir cip, bir otomobil ve bir TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-715 Mut - Silifke kara yolunda meydana geldi. Silifke yönüne seyir halindeki M.A.G yönetimindeki 70 ABS 123 plakalı TIR, karşı yönden gelen Burak Yaylamaz (33) kontrolündeki 33 AEB 263 plakalı cip ve M.Y.’nin kullandığı 33 UN 220 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan cip sürücüsü Burak Yaylamaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada cipte bulunan aynı aileden A.Y., M.Y., A.Y., ile otomobil ve TIR sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Burak Yaylamaz’ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Mut Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

