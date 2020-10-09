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MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Mersin'de zabıta, maske denetimlerini sürdürüyor

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Mersin'de zabıta, maske denetimlerini sürdürüyor
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MERSİN Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerle tedbirlere uyulması konusunda sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, koronavirüs salgını boyunca toplu taşıma araçlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere vaka saylarının yeniden arttığı bu günlerde de devam ediyor. Temizlik, hijyen ve maske kullanımı konusunda yaptıkları denetimleri titizlikle sürdüren trafik zabıta ekipleri, virüse karşı alınan tedbirlerin, araç sürücüleri ve yolcular tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Ekipler, tedbirler konusunda yolcu ve sürücüleri bilgilendiriyor.

Zabıta ekipleri, araçlara maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda denetim yaparken, sürücüleri de maske takmaları konusunda uyarıyor. Toplu taşıma araçlarının iç-dış temizliğini de denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusuna dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimleri günlük olarak yapan Zabıta ekipleri, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

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