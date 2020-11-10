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Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Mersin'de yolu kapatıp halay çekmişlerdi! Cezaları belli oldu

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Mersin'de yolu kapatıp halay çekmişlerdi! Cezaları belli oldu
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Mersin'de otomobilleriyle yolu trafiğe kapatıp, yol ortasında halay çekenler polisler tarafından tespit edildi. 2 kişiye 'trafiği kapatmak suretiyle trafiği tehlikeye sokmaktan' ve 'maske takmamak ile sosyal mesafe kurallarına uymamaktan' toplamda 2 bin 328 lira para cezası ile adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi, Adnan Menderes Bulvarı, Fenerbahçe Meydanı önünde yaşandı. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, çalan müzik eşliğinde halaylar çekti. Yaklaşık 1 dakika boyunca trafikte halay çeken grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldular.

Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine şahısları tespit etmek için çalışma başlatan Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi otomobilleriyle yakalayarak Cumhuriyet Polis Merkezine getirdi. Burada ifadeleri alınan şahıslara 'trafiği kapatmak suretiyle trafiği tehlikeye sokmaktan' ve 'maske takmamak ile sosyal mesafe kurallarına uymamaktan' toplamda 2 bin 328 lira para cezası ile adli işlem uygulandı.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldılar.

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