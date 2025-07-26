×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarptı! 9 kişi yaralandı...

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Mersin#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 07:49

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinden gelen görüntüler ise kan dondurdu...

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.20 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde meydana geldi.

Tarsus yönüne ilerleyen 31 ALL 471 plakalı TIR, yolda daha önce meydana gelen hasarlı kazadan kaynaklı trafik yoğunluğunu fark ederek yavaşladı.

Mersinde yolcu otobüsünün tıra çarptı 9 kişi yaralandı...

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen 07 AC 0021 plakalı yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, yol kenarına devrildi.
Mersinde yolcu otobüsünün tıra çarptı 9 kişi yaralandı...

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Haberin Devamı

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Mersinde yolcu otobüsünün tıra çarptı 9 kişi yaralandı...

Gözden Kaçmasın8 kg altını çalıp kaçtılar Açılan ateşte 4 polis yaralandı8 kg altını çalıp kaçtılar! Açılan ateşte 4 polis yaralandıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Mersin#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!