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Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırıya 18 gözaltı

#Mersin#Gazete#Polis
Mersinde yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırıya 18 gözaltı

MERSİN'de günlük yayın yapan yerel gazete binasına yumurta ve boyalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı, 8 kişi aranıyor.

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Kentte yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayınını sürdüren Mersin Haberci Gazetesi'nin Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunduğu sokağa, dün öğle saatlerinde gelen 50 kişilik grup slogan attı.

Grup daha sonra da gazete binasına kalem, yumurta ve boya attı. Aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu ve partiye muhalif haberler yaptığı iddiasıyla tepki gösterdiği belirtilen grup daha sonra uzaklaştı. Gazetede malzemeler zarar görürken, çalışanların üzeri de boya oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları belirtilen gruptan Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı. Olaya karışan ve kimlikleri saptanan 8 kişi ise aranıyor.

Mersinde yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırıya 18 gözaltı
CHP SOSYAL MEDYADAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Disiplin soruşturması başlattıklarını belirten Killik, paylaşımında, "Mersin’de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır" ifadesine yer verdi.

Yaşanan saldırının ardından kentte görev yapan diğer gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri gazete önünde bir araya geldi. Olayı kınayan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, saldırıyı 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

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#Mersin#Gazete#Polis

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