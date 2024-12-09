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Mersin'de yeni doğmuş bebek bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Bebek#Ambulans
Mersinde yeni doğmuş bebek bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 08:53

Mersin'de yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen terk edilmiş bebek bulundu.

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Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir parkın yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti. Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, onu kucağına alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bebeği alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken bebeğin kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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#Mersin#Bebek#Ambulans

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