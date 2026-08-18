Mersin'de yengesi ve annesini öldüren sanıktan 'içkiliydim' savunması

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Olay, geçen yıl 26 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, yengesi Aygül Çınar ve onun annesi Türkan Söylemez’i silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralı Aygül Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar'ın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti Özel Harekat ve dron desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, Ömer Can Çınar ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı suç aleti ve bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklandı, S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Ömer Can Çınar hakkında ‘kadına karsı tasarlayarak kasten öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya tasıma veya bulundurma’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan iddianame hazırlandı. Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanığın yanına silah alarak maktullerin ikametine giderek maktulleri öldürmeyi planladığı, buna yönelik araç temin ederek kendisini maktullerin ikametine bıraktırdığı ve olay yerine geldiği taksinin kendisini tekrar alması için olay yeri önünde bir süre beklediği, cezaevindeki ağabeyinin eşi olan yengesi Aygül Çınar'ı ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'i yeğenlerinin gözü önünde öldürdüğü ifadelerine yer verildi.

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İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Çınar, anne-kızın yakınları ve taraf avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Çınar üzerine atılı suçlamayı kabul ederek, “Üzerime atılı suçlamayı şu şekilde kabul ederim. Olaydan önce ben uyuşturucudan dolayı cezaevindeydim. Ağabeyim de cezaevindeydi. Yengemin geldiği her açık görüşün ardından ağabeyimin moralinin bozuk olduğunu görüyordum. Sorduğumda bir şey söylemiyordu. Olaydan bir hafta önce tahliye oldum. Tahliye olduğum andan itibaren uyuşturucudan dolayı hasımlarım olduğu için tabanca edindim. Ayrıca birilerinden de evde yakalanan 185 adet hapı içmek amacıyla satın almıştım. Olaydan bir gün önce yengem ve babamlarla ağabeyimin yanına açık görüşe gitmiştim. Gayet iyi geçmişti. Dönerken yolda yengemin telefonu çaldı ve konuştuğu şahsın erkek olduğunu anlayınca kim olduğunu sordum. O da telefonu kapatıp, ‘Annem’ dedi. Ben de erkek olduğunu, annesi olsaydı neden kapattığını sordum. Cevap vermedi. Ben de işkillendim. Aynı günün akşamında arkadaşlarla içmeye gitmiştik. Arkadaşlarımdan yengemin uyuşturucu madde içtiğini öğrendim. Bu sırada yeğenim hastalanmıştı. Arkadaşlarımla buluştuktan sonra hem yengeme uyuşturucu içmemesini söylemek hem de yeğenimi ziyaret amacıyla eve gittim. Eve gidince yengem beni istemez tavırlarla odaya girip çıkıyordu. Yanlarında komşuları olması nedeniyle rahat konuşamadım. Sonunda yengeme neden uyuşturucu içtiğini sordum. O da ‘Saçmalama’ dedi. Ben de arkadaşlarımdan duyduğumu, onlara inandığımı söyledim. Bu sırada annesi bana hakaretlerde bulundu. ‘Defol git, çık buradan’ dedi. Ardından Aygül bana bıçakla saldırınca kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Kesinlikle daha önce ben yengemi tehdit etmedim” diye konuştu.

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“ANNEMİ VE ANNEANNEMİ VURDU”

Olay günü evde bulunan çiftin çocukları E.E.Ç. ise (8) beyanında, “İlk başta amcam Ömer Can geldi. Sonra amcam, anneannem ve annemle kahve içti. Ondan sonra tartıştılar. Sonra amcam annemi ve anneannemi vurdu. Sonra ben kaçtım. Silahla vurdu. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Annem, amcamın kendisini tehdit ettiğini bana söylemişti. Galiba anneme kötü bir şey yapacağını söylüyordu. Amcam eve girdiğinde silah görmedim. Ateş etmeye başlayıncaya kadar görmedim” ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.