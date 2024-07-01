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Mersin'de yazlık sitede dehşet! Güvenlik görevlisi daire sahibini öldürdü

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#Mersin#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 10:57

Mersin'de site güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

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İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32), sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. (35) tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında Sezer Soner Aktaş ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı.

Sitenin nizamiye kapısında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisi, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan Aktaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Aşkın K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersinde yazlık sitede dehşet Güvenlik görevlisi daire sahibini öldürdü

Sezer Soner Aktaş

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CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, Sezer Soner Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Aktaş'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Mersinde yazlık sitede dehşet Güvenlik görevlisi daire sahibini öldürdü

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, Aktaş'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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#Mersin#Cinayet#Polis

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