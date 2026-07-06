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Mersin'de yaya geçidinde feci kaza: 24 yaşındaki avukat hayatını kaybetti

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#Tuğçe Şen#Avukat#Kaza
Mersinde yaya geçidinde feci kaza: 24 yaşındaki avukat hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 13:40

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidini kullanan 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Avukat Tuğçe Şen'e çarptı.

Mersinde yaya geçidinde feci kaza: 24 yaşındaki avukat hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Mersinde yaya geçidinde feci kaza: 24 yaşındaki avukat hayatını kaybetti

GÖZALTINA ALINDI

Tuğçe Şen'in, Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu belirtildi. Sürücü U.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TABUTUNUN ÜZERİNE CÜBBESİ KONULDU

Avukat Tuğçe Şen'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Şen'in yakınları, tabuta avukatın cübbesini serdi. Şen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fakıllı Mezarlığı'na gönderildi.

Mersinde yaya geçidinde feci kaza: 24 yaşındaki avukat hayatını kaybetti

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#Tuğçe Şen#Avukat#Kaza

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