×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı, 29'u tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika#Mersin#Ali Yerlikaya
Mersinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 47 şüpheli yakalandı, 29u tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 11:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada "Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29'u tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Mersin’de ‘Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık’ suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon liralık para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29’u tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet başsavcılığımızı, emniyet müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınHasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltındaHasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltındaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika#Mersin#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!