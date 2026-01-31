Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı, 29'u tutuklandı

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Mersin’de ‘Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık’ suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon liralık para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29’u tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet başsavcılığımızı, emniyet müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

