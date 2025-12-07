×
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

#Mersin#Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 01:50

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. K

imliği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, şüphelilerin bağlantılı olduğu 826 milyon 758 bin 683 TL tutarında işlem hacmi belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

