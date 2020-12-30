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Mustafa ERCAN/ MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
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MERSİN'de internetten yasa dışı bahis oynatan 7 kişi gözaltına alındı. 104 bin 750 TL idari para cezası uygulanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersinde yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ve merkez Toroslar ilçelerinde internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takipler sonucunda yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 9 sim kart, 3 banka kartı, bir banka dekontu, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 bahis kuponu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiye toplam 104 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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