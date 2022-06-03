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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

#Operasyon#Mersin#Bahis

Mersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Silifke ve Erdemli ilçelerinde internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üyelik vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 şüpheliyi tespit etti. Eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edilen 37 bin 360 TL, 50 euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el koyuldu.

Mersinde yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

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#Operasyon#Mersin#Bahis

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