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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
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MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kentte 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 bilgisayar ile yasa dışı bahisten elde edilen 3 bin TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest kalırken C.G., D.A., N.C., Y.E., S.İ., M.T., H.B. ve O.A ise adliyeye sevk edildi.

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