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Mersin'de yangın faciası! Alevlerin arasında kalan üçüzlerden ikisi yaşamını yitirdi

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#Mersin#Yangın#Üçüz
Mersinde yangın faciası Alevlerin arasında kalan üçüzlerden ikisi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 02:00

Mersin'de, bir dairede çıkan yangında evde mahsur kalan 8 yaşındaki üçüzlerden Egemen ve Nevzat yaşamını yitirdi, Nisa ağır yaralandı, anne Zeliha Cesur ise dumandan etkilendi.

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Yangın, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Buluklu Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki Engin Cesur’a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında anne Hatice Cesur ile üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa, evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anne Zeliha ve kızı Nisa Cesur alevlerin arasından kurtarılırken, üçüzlerden Egemen ve Nevzat Cesur'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen anne ile ağır yaralanan kızı Nisa, sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz iki çocuğun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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#Mersin#Yangın#Üçüz

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