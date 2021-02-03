Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişinin örgütlü olarak Erdemli ilçesi, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde korku ve baskıyla vatandaşlardan para topladıklarını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 88 sentetik uyuşturucu hap, 200 gram bonzai, 45 av tüfeği fişeği, 13 tabanca mermisi, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.