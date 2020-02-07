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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Mersin'de vatandaşlar yağışa karşı anonslarla uyarıldı

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Mersin'de vatandaşlar yağışa karşı anonslarla uyarıldı

Mersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için Anamur İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşamdan başlamak üzere hafta sonunu kapsayacak etkili olacağı belirtilen şiddetli yağış, fırtına, hortum ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmasının istendiği anonsta "Yöremizde şiddetli yağış, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması özenle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

 

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