Mersin'de vatandaşlar yağışa karşı anonslarla uyarıldı

Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşamdan başlamak üzere hafta sonunu kapsayacak etkili olacağı belirtilen şiddetli yağış, fırtına, hortum ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmasının istendiği anonsta "Yöremizde şiddetli yağış, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması özenle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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