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Mersin'de vahşet! Yeni aldıkları evi temizlemeye giden eşini sokak ortasında başından vurarak öldürdü

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#Mersin#Toroslar#Kadın Cinayeti
Mersinde vahşet Yeni aldıkları evi temizlemeye giden eşini sokak ortasında başından vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 15:53

Mersin'in Toroslar ilçesinde Zafer Çakmak (46), yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Zafer Çakmak her yerde aranıyor.

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Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldıkları evi temizlemeye giden 2 çocuk annesi Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Zafer Çakmak, yanında bulundurduğu tabancayla eşinin başına ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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#Mersin#Toroslar#Kadın Cinayeti

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