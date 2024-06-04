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Mersin'de vahşet! Şule Özlem Ural, evinde boğularak öldürüldü! Cinayet şüphelisi tutuklandı

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#Mersin#Kadın Cinayeti#Şule Özlem Ural
Mersinde vahşet Şule Özlem Ural, evinde boğularak öldürüldü Cinayet şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 12:41

Mersin'de evinde boğularak öldürülen Şule Özlem Ural'ın (40) cinayet şüphelisi Atilla Yeter (20), tutuklandı. Cinayet şüphelisi Yeter'in sorgusunda, Şule Özlem Ural'ı darbettiğini, daha sonra evdeki para kasasını da alıp olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

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Mersin'in Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (MEŞOT) arkasında, önceki gece saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri, şüphe üzerine motosikletli Atilla Yeter'i durdurdu. Motosiklette parçalanmış çelik kasayla yüklü miktarda para bulan ekipler, Yeter'i olay yerinde sorguladı. Yeter, kasayı Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi. Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yeter, cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesi Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersinde vahşet Şule Özlem Ural, evinde boğularak öldürüldü Cinayet şüphelisi tutuklandı


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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Yeter, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Yeter'in sorgusunda, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Özlem Ural'ı darbettiğini, daha sonra evdeki para kasasını da alıp olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

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#Mersin#Kadın Cinayeti#Şule Özlem Ural

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