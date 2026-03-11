Mersin'de vahşet! Songül Aktekin, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Aktekin ile eşi Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI ARANIYOR

Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.