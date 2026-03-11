×
Mersin'de vahşet! Songül Aktekin, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Toroslar#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 09:27

Mersin'in Toroslar ilçesinde 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), eşi Selami Aktekin (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Aktekin ile eşi Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI ARANIYOR

Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

