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Mersin'de vahşet! Anne ile kızı başlarından tabanca ile vurularak öldürüldü

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#Mersin#Kadın Cinayeti#Türkan Söylemez
Mersinde vahşet Anne ile kızı başlarından tabanca ile vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 12:22

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde Türkan Söylemez ile kızı Aygül Çınar tabanca ile başlarından vurularak öldürüldü. Korkunç cinayetlerle ilgili Ayşegül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç., şüpheli olarak aranıyor.

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Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Gece yarısı duyulan silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPI ÖNÜNDE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDULAR

Kapı önünde kanlar içerisinde yerde yatan iki kadını gören ekipler, yaptıkları ilk incelemede Türkan Söylemez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kızı Aygül Çınar ise sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aygül Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızının başlarından tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

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KAYINBİRADER ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.

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#Mersin#Kadın Cinayeti#Türkan Söylemez

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