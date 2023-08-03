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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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#Mersin#Şafak Operasyonu#Uyuşturucu
Mersinde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 06:54

Mersin’de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 37 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 350 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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#Mersin#Şafak Operasyonu#Uyuşturucu

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