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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bir araç ve evde arama yaptı.

Polis, 162 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirilen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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