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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

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#Mersin#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik
Mersinde uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 19:48

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında 2025 yılından bu yana haklarında en az 3 kez 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılan ve halen uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen şüpheliler tek tek tespit edildi. Önceki gün şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'una adli kontrol getirilirken 5'i serbest kaldı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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#Mersin#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik

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