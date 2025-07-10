Mersin'de üniversite öğrencilerine bedava oldu!

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Mersin’de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘TaşıYanım’ projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine şehir içi ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor.

Üniversite eğitimi için Mersin’e gelen gençlerin büyük kısmı, ilk etapta yurtta ya da geçici konaklama alanlarında kalıyor. Eğitim süresi boyunca daha uygun veya daha güvenli ev arayışına giren öğrenciler, sıkça taşınmak zorunda kalıyor. Ancak yüksek kira bedellerinin yanı sıra, taşınma sürecinin masraflı olması hem öğrencilerin hem de ailelerin bütçesini zorluyor. İşte tam da bu noktada devreye giren Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘TaşıYanım’ projesi, hem ekonomik hem de sosyal yönüyle dikkat çekiyor. Mersin’de eğitim gören gençler, şehir içinde gerçekleştirdikleri ev taşıma işlemleri için belediyeye başvurarak bu ücretsiz hizmetten yararlanabiliyor. Uygulama, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmenin yanı sıra, taşınma sürecini güvenli ve kolay hale getiriyor.

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Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda sosyolog olarak görev yapan Nesrin Çalışkan, TaşıYanım projesi hakkında bilgi vererek, “Mersin’de üniversite eğitimi gören öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattık. Öğrencilerimizin ev taşıma süreçlerinde yaşadıkları zorlukları azaltmak ve aynı zamanda bütçelerine katkı sağlamak adına ücretsiz nakliye hizmeti sunuyoruz. Hizmetimiz Mersin’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine yöneliktir ve ücretsiz faydalanabilirler” dedi.

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Başvuruların Teksin Çağrı Merkezi uygulaması üzerinden yapıldığını kaydeden Çalışkan, şu ana kadar 12 öğrencinin bu hizmetten faydalandığını söyledi. Öğrencilerin sunulan hizmette çok memnun olduğunu ifade eden Çalışkan,diye belirtti.

‘TAŞINMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR YÜK OLACAKTI’

TaşıYanım hizmetinden faydalanan Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ali Haydar Oskay, Mersin’e Van’dan gelen ve ailesinden uzak yaşayan gençlerden.

Zorlu bir ev arama süreci geçirdiğini ve TaşıYanım projesini arkadaşından duyduğunu söyleyen Oskay, “Çiftlikköy’den Mezitli’ye taşınıyorum. Bu hizmet bana maddi açıdan en büyük destekçi oldu. Çünkü yeni taşındığımız evde emlakçı komisyonu, depozito gibi ücretleri de ödedik. Onun dışında ekstra bir nakliye ücreti ödemek benim için çok pahalıya mal olacaktı. TaşıYanım çok güzel bir yardım. Bütün öğrencilerin de faydalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.