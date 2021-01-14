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GeriGündem Mersin'de tünel inşaatında yangın! Dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Mersin'de tünel inşaatında yangın! Dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı

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Mersin'de tünel inşaatında yangın! Dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi, tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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