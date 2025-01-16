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Mersin'de traktörle kabir ziyaretinden dönerken silahlı saldırıda öldürüldü

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#Mersin#Tarsus#Cinayet
Mersinde traktörle kabir ziyaretinden dönerken silahlı saldırıda öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 17:09

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle bir yakınlarının mezarını ziyaretten dönen 60 yaşındaki Cengiz Canbolat, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle bir yakınlarının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Mermilerin isabet ettiği Canbolat, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cengiz Canbolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Canbolat’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırdı.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Mersin#Tarsus#Cinayet

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