×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de traktör uçurumdan yuvarlandı! 10 yaşındaki Mert Can hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Silifke#KAZA
Mersinde traktör uçurumdan yuvarlandı 10 yaşındaki Mert Can hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 10:32

Mersin'in Silifke ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki 10 yaşındaki Mert Can Koçak (10) hayatını kaybetti, aracı kullanan babası Yılmaz Koçak yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Koçak’ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yılmaz Koçak ile yanındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mert Can Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan babası Yılmaz Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Can Koçak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Silifke#KAZA

BAKMADAN GEÇME!