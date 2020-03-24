Mersin'de trafik işaret levhalarını sökerek, çalan hırsızlar yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, D-750 yolu Tarsus-Pozantı yönü Çamalan Mahallesi mevkisinde, gece yarısı şüphe üzerine aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Karayolları'na ait 15 trafik işaret levhası bulundu. Ekiplerin araştırması sonucu trafik levhalarının, yol kenarlarından sökülerek, çalındığı belirlendi. Hırsızlık olayıyla ilgili ismi açıklanmayan 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, sorgusunun ardından serbest kalırken, diğeri de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.