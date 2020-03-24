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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Mersin'de trafik işaret levhalarını sökerek, çalan hırsızlar yakalandı

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Mersin'de trafik işaret levhalarını sökerek, çalan hırsızlar yakalandı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Karayolları'na ait 15 trafik işaret levhasını yol kenarlarından sökerek, çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, D-750 yolu Tarsus-Pozantı yönü Çamalan Mahallesi mevkisinde, gece yarısı şüphe üzerine aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Karayolları'na ait 15 trafik işaret levhası bulundu. Ekiplerin araştırması sonucu trafik levhalarının, yol kenarlarından sökülerek, çalındığı belirlendi. Hırsızlık olayıyla ilgili ismi açıklanmayan 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, sorgusunun ardından serbest kalırken, diğeri de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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