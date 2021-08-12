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Gündem
Murat SÖZERİ/DHA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 05:51 | Son Güncelleme:

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü

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Mersin'de toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü

Mersin'in Mut ilçesinde, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çıkan yangın sonucu 6 depoda hasar meydana geldi.

Bir depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer depolara sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye 5 itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Yangın, çevredeki ormanlık alana ve yakındaki Mut Devlet Hastanesi'ne sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 6 deponun hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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