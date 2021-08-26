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Gündem
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Mersin'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

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MERSİN'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, yükseltici, destekleyici paylaşımlar yapan 4 kişi gözaltına alındı.

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