Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
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Mersin'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı
MERSİN'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, yükseltici, destekleyici paylaşımlar yapan 4 kişi gözaltına alındı.