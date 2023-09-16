×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de terör örgütlerine 3 ayrı operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Mersin#PKK
Mersinde terör örgütlerine 3 ayrı operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 10:37

Mersin'de terör örgütü PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, 3 ayrı soruşturma kapsamında harekete geçti. Ekipler, terör örgütü DEAŞ için yabancı uyruklu kişilerden para toplayıp, finansman sağladığı öne sürülen ve yine yabancı uyruklu olan S.K.'yi, FETÖ'nün irtibat görevlisi olduğu ve örgüt üyeleriyle arasında para transferi gerçekleştiği ileri sürülen A.F.K.'yi, terör örgütü PKK adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilere finansal yardımda bulunduğu iddia edilen R.E. ve L.O.'yu tespit etti.

Mersinde terör örgütlerine 3 ayrı operasyon

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin katıldığı, dron ile havadan destek verilen operasyonda 110 polis görev aldı. Koçbaşlarıyla demir kapıları kırılan evlere girip arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.F.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.K, L.O. ve R.E. tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Mersin#PKK

BAKMADAN GEÇME!