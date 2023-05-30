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Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

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#Mersin#PKK/KCK#Terörle Mücadele
Mersinde terör operasyonunda 7 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 10:37

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün ÇUTHAY-DER yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. PKK/KCK terör örgütünün ÇUTHAY-DER yapılanmasında örgütsel faaliyetlerde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 7'si sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheliye ev hapsi verildi, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

Mersinde terör operasyonunda 7 tutuklama

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#Mersin#PKK/KCK#Terörle Mücadele

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