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Mersin’de terör operasyonu: 8 gözaltı

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#Mersin#Terör Operasyonu#PKK/KCK
Mersin’de terör operasyonu: 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 10:19

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik şafak vakti düzenlenen drone destekli operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanmasına yönelik Tarsus ve Silifke ilçelerinde çalışma başlattı. PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemin yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem yapmak üzere arayış içinde oldukları, sosyal medya üzerinden de terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 10 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şafak vakti drone desteğiyle özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı; adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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#Mersin#Terör Operasyonu#PKK/KCK

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