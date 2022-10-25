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Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı

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#Mersin#Terör Operasyonu#PKK/KCK Soruşturması
Mersinde terör operasyonu: 13 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 12:14

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.

Mersinde terör operasyonu: 13 gözaltı

Ekipler ayrıca, A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K.’nin Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yapmış olduğu başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını tespit etti.

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Mersinde terör operasyonu: 13 gözaltı
Şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı baskın yaptığı 15 adreste 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin diğer şüphelileri yönelik aramaları sürüyor. 

Mersinde terör operasyonu: 13 gözaltı

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#Mersin#Terör Operasyonu#PKK/KCK Soruşturması

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